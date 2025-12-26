Ричмонд
Три закона изменят путь в профессию для девятиклассников Ростовской области

С 2026 года девятиклассники Дона получат новые возможности для получения профобразования.

Источник: Комсомольская правда

C 2026 года в Ростовской области вступят в силу законы, важные для девятиклассников, планирующих путь в профессию. Об этом в своем телеграм-канале напомнила председатель комитета Законодательного собрания Дона по образованию и культуре Светлана Мананкина.

Закон о двух экзаменах вместо четырех:

Для поступления в колледж ребятам можно будет сдавать только русский язык и математику. Однако есть условие: нужно выбрать одно из 46 направлений обучения в 45 учреждениях среднего профессионального образования региона. Также необходимо заключить целевой договор с обязательством отработать три года после выпуска.

Для других профессий или перехода в 10 класс остаются 4 экзамена.

Закон о профессии для тех, кто не сдал ГИА-9:

Выпускники девятых классов, которые не сдали экзамены, получат возможность бесплатно освоить рабочие профессии в заранее утвержденных для этого техникумах. Параллельно молодые люди и девушки будут осваивать школьную программу, а потом получат аттестат.

Закон о первоочередном зачислении целевиков:

Поступающих с целевыми договорами планируют принимать в учреждения среднего профессионального образования вне конкурса, независимо от среднего балла аттестата.

По мнению Светланы Мананкиной, обновления несут не только новые возможности, но и некоторые риски. В частности, колледжам предстоит принять дополнительный поток студентов, он увеличится на 25%, и это потребует выделения средств, новых аудиторий, общежитий, преподавателей.

Кроме того, намечается дисбаланс в механизме целевого обучения. Дело в том, что целевой договор возможен при наличии предложений от работодателей, которых как раз пока крайне мало (в 2025 году только 573).

Есть также риск, что бюджетные места в донских колледжах займут абитуриенты из других регионов со своими договорами. Область при этом может оказаться «донором кадров», теряя при этом и финансы, и специалистов.

