Три закона изменят путь в профессию для девятиклассников Ростовской области

C 2026 года в Ростовской области вступят в силу законы, важные для девятиклассников, планирующих путь в профессию. Об этом в своем телеграм-канале напомнила председатель комитета Законодательного собрания Дона по образованию и культуре Светлана Мананкина.
Закон о двух экзаменах вместо четырех:
Для поступления в колледж ребятам можно будет сдавать только русский язык и математику. Однако есть условие: нужно выбрать одно из 46 направлений обучения в 45 учреждениях среднего профессионального образования региона. Также необходимо заключить целевой договор с обязательством отработать три года после выпуска.
Для других профессий или перехода в 10 класс остаются 4 экзамена.
Закон о профессии для тех, кто не сдал ГИА-9:
Выпускники девятых классов, которые не сдали экзамены, получат возможность бесплатно освоить рабочие профессии в заранее утвержденных для этого техникумах. Параллельно молодые люди и девушки будут осваивать школьную программу, а потом получат аттестат.
Закон о первоочередном зачислении целевиков:
Поступающих с целевыми договорами планируют принимать в учреждения среднего профессионального образования вне конкурса, независимо от среднего балла аттестата.
По мнению Светланы Мананкиной, обновления несут не только новые возможности, но и некоторые риски. В частности, колледжам предстоит принять дополнительный поток студентов, он увеличится на 25%, и это потребует выделения средств, новых аудиторий, общежитий, преподавателей.
Кроме того, намечается дисбаланс в механизме целевого обучения. Дело в том, что целевой договор возможен при наличии предложений от работодателей, которых как раз пока крайне мало (в 2025 году только 573).
Есть также риск, что бюджетные места в донских колледжах займут абитуриенты из других регионов со своими договорами. Область при этом может оказаться «донором кадров», теряя при этом и финансы, и специалистов.
