Три закона изменят путь в профессию для девятиклассников Ростовской области

Для поступления в колледж ребятам можно будет сдавать только русский язык и математику. Однако есть условие: нужно выбрать одно из 46 направлений обучения в 45 учреждениях среднего профессионального образования региона. Также необходимо заключить целевой договор с обязательством отработать три года после выпуска.