«Станция метро “Театральная” в Самаре заработает в 2027 году

«В следующем году мы завершим реализацию этого проекта. В начале 2027 года станция откроет свои двери для всех жителей и гостей города,» — рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в Самаре завершена проходка перегонного тоннеля в рамках строительства новой станции метро «Театральная». Работы были выполнены с опережением первоначального графика — он предполагал завершение этапа до конца года.
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше