«Станция метро “Театральная” в Самаре заработает в 2027 году

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения итогов развития региона в 2025 году, станцию метро «Театральная» планируют открыть в начале 2027 году.

«В следующем году мы завершим реализацию этого проекта. В начале 2027 года станция откроет свои двери для всех жителей и гостей города,» — рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Самаре завершена проходка перегонного тоннеля в рамках строительства новой станции метро «Театральная». Работы были выполнены с опережением первоначального графика — он предполагал завершение этапа до конца года.

