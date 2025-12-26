Утверждены новые границы Воронежа

В конце 2024 года гордума Воронежа приняла доработанный генплан облцентра. Прошлым летом Верховный суд отменил документ на 2021−2041 годы по иску беспартийного депутата Алексея Панфилова. Такое решение приняли из-за того, что в границы Воронежа были неправомерно включены 583,98 га земель лесного фонда. В доработанном документе городские власти предложили сформировать 2,8 тыс. га новых озелененных территорий, а статус городских лесов присвоить 656,42 га лесфонда. В сентябре 2025-го Рослесхоз согласовал перевод 34 га лесных поселков в границы Воронежа.