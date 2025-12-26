Снегопад парализовал дороги Ростова, образовались пробки 8 баллов

Вечером в пятницу, 26 декабря, обильный снегопад вызвал транспортный коллапс в Ростове-на-Дону. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень заторов в городе достиг 8 баллов.
Основные магистрали, включая улицы Большая Садовая, Красноармейская и Максима Горького, практически на всем протяжении окрашены в бордовый цвет — показатель критических пробок. Тяжелая ситуация сложилась на проспектах Ворошиловском, Михаила Нагибина, Стачки и Шолохова. На Нагибина длина заторов в обе стороны достигает километра.
По прогнозам синоптиков, снег в Ростове будет идти до 22:00.
