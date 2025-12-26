В Минске милиция конфисковала у минчанина 640 литров дорогого алкоголя

В Минске у мужчины изъяли 640 литров дорогого алкоголя. Подробности задержания бутлегера рассказали в МВД.
Так, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Мособлисполкома установили, что у 53-летнего минчанина есть крупная партия нелегального алкоголя.
В арендуемом гаражном боксе фигуранта нашли более 560 литров дорогого импортного алкоголя и еще 80 литров спиртосодержащей жидкости без акцизов Беларуси.
Всю продукцию изъяли. В отношении минчанина составлен административный материал. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара.
Тем временем квоты на алкоголь были изменены в Беларуси. Ранее еще перечень алкоголя для ввоза изменился в Беларуси.
И мы писали, что Госстандарт назвал важные признаки безопасной новогодней гирлянды.