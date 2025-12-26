Ричмонд
В Минске милиция конфисковала у минчанина 640 литров дорогого алкоголя

Милиция изъяла у минчанина 640 литров дорогого алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Минске у мужчины изъяли 640 литров дорогого алкоголя. Подробности задержания бутлегера рассказали в МВД.

Так, оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Мособлисполкома установили, что у 53-летнего минчанина есть крупная партия нелегального алкоголя.

В арендуемом гаражном боксе фигуранта нашли более 560 литров дорогого импортного алкоголя и еще 80 литров спиртосодержащей жидкости без акцизов Беларуси.

Всю продукцию изъяли. В отношении минчанина составлен административный материал. Ему грозит крупный штраф и конфискация товара.

Тем временем квоты на алкоголь были изменены в Беларуси. Ранее еще перечень алкоголя для ввоза изменился в Беларуси.

И мы писали, что Госстандарт назвал важные признаки безопасной новогодней гирлянды.