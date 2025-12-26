В Петербурге разработали метод ранней диагностики болезней печени у скота

Обычно для проверки печени у скота измеряют активность ферментов в крови — аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, а также уровень билирубина. Эти показатели надежны, но реагируют поздно: когда клетки печени уже разрушаются или нарушен отток желчи, отмечают в вузе. Сорбитоловый тест действует иначе — он оценивает не повреждения, а саму способность органа работать. Это принципиальная разница: функциональные нарушения можно зафиксировать раньше, чем начнется разрушение клеток.