Власти объяснили разницу стоимости проезда на автобусах № 85А

В социальных сетях и комментариях к официальным публикациям администрации ростовчане выражают недовольство резким подорожанием проезда на автобусном маршруте № 85А. Стоимость поездки на этом маршруте, следующем из Левенцовки в торговый центр «МЕГА» через центр города, теперь составляет 50 рублей. Ранее пассажиры платили 36 рублей.
Примечательно, что на других городских маршрутах повышение оказалось менее значительным, а также сохранилась система дифференциальной оплаты. При оплате наличными проезд теперь обходится в 48 рублей, банковской картой — 44 рубля, а транспортной картой — 41 рубль. Однако на маршруте 85А такая возможность сэкономить отсутствует — цена фиксирована независимо от способа расчета.
В министерстве транспорта Ростовской области дали официальные разъяснения по ситуации. Как отметили в ведомстве, маршрут № 85А является межмуниципальным и осуществляется по нерегулируемым тарифам.
Согласно действующему законодательству, перевозчики на таких маршрутах имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда на основании анализа собственных эксплуатационных расходов. Кроме того, на межмуниципальных маршрутах, в отличие от внутригородских, не применяется дифференциальная оплата в зависимости от метода расчета (наличный или безналичный).
