Власти объяснили разницу стоимости проезда на автобусах № 85А

Примечательно, что на других городских маршрутах повышение оказалось менее значительным, а также сохранилась система дифференциальной оплаты. При оплате наличными проезд теперь обходится в 48 рублей, банковской картой — 44 рубля, а транспортной картой — 41 рубль. Однако на маршруте 85А такая возможность сэкономить отсутствует — цена фиксирована независимо от способа расчета.