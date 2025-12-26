Ричмонд
В Уфе стартовали массовые проверки водителей: они продлятся два дня

26 и 27 декабря в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня и завтра, 26 и 27 декабря, на дорогах Уфы пройдут масштабные профилактические рейды. Основной целью мероприятий, как сообщает Госавтоинспекция города, станет пресечение управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также выявление нарушений правил перевозки детей и пассажиров.

Дорожная полиция призывает граждан сообщать о фактах грубых нарушений ПДД, в том числе о нетрезвых водителях или пешеходах. Для оперативной связи доступны:

— телефон горячей линии МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 279−32−92.

— телеграм-чат для приема обращений: @GIBDDRB_02bot.

Также в ГАИ призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах.

