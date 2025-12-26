Ричмонд
22 многоквартирных дома в Новочеркасске остались без отопления в мороз

Без отопления в мороз: подачу тепла в 22 дома Новочеркасска пообещали возобновить к 19 часам.

Источник: Комсомольская правда

22 многоквартирных дома в Новочеркасске остались без отопления при минусовой температуре воздуха. Информация об отключении поступила от министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

— Дефект на теплотрассе выявили на улице Добролюбова. Остановлено теплоснабжение 22 МКД на улице Буденновской и проспекте Баклановском, — сообщила Антонина Пшеничная.

Ориентировочное время окончания работ — 19 часов 26 декабря. Ремонт выполняют специалисты ООО «Донэнерго тепловые сети».

Судя по данным синоптиков, сейчас в Новочеркасске −5 градусов, но в целом температура воздуха ощущается как −11.

