22 многоквартирных дома в Новочеркасске остались без отопления в мороз

22 многоквартирных дома в Новочеркасске остались без отопления при минусовой температуре воздуха. Информация об отключении поступила от министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.
— Дефект на теплотрассе выявили на улице Добролюбова. Остановлено теплоснабжение 22 МКД на улице Буденновской и проспекте Баклановском, — сообщила Антонина Пшеничная.
Ориентировочное время окончания работ — 19 часов 26 декабря. Ремонт выполняют специалисты ООО «Донэнерго тепловые сети».
Судя по данным синоптиков, сейчас в Новочеркасске −5 градусов, но в целом температура воздуха ощущается как −11.
