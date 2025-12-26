Ричмонд
Сразу еще одни большие выходные ожидают белорусов в январе 2026 года

Белорусов предупредили о еще одних больших выходных на новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Еще одни большие выходные ожидают белорусов сразу в начале 2026.

Так, в конце года в Беларуси идут длинные выходные, длящиеся четыре дня с 25 по 28 декабря включительно в связи с католическим Рождеством.

Однако совсем скоро белорусов ожидают еще одни длинные выходные на новогодние праздники. Так, что рабочая неделя в конце декабря в Беларуси выдастся совсем короткой. И уже с 1 января 2026 года белорусы снова будут отдыхать много дней подряд.

Большие выходные в стране начнутся с четверга, 1 января, и будут длиться по воскресенье, 4 января, включительно. Таким образом следующие большие выходные в Беларуси «захватят»: 1, 2, 3 и 4 января нового года.

После этого у белорусов среди рабочей недели будет еще один дополнительный выходной — в среду, 7 января, когда православные отмечают Рождество Христово.

Еще НЦЗПД предостерег белорусов от размещения фото с корпоратива в соцсетях.

И мы писали, что Госстандарт назвал важные признаки безопасной новогодней гирлянды.