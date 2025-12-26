В Петербурге открыли новые станции метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Новые станции метро «Юго-Западная» и «Путиловская» открыли в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
«Как всегда, к Новому году мы стараемся сделать самые интересные, самые необходимые подарки нашему городу. Мы открываем две станции, “Юго-Западная” и “Путиловская”. Это работа нашей городской компании “Метрострой Северной столицы”, — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии станций.
После осмотра двух новых станций он дал разрешение на движение поездов.
Станции «Юго-Западная» и «Путиловская» входят в первый пусковой участок Красносельско-Калининской (шестой или «коричневой») линии. Этот отрезок включает в себя также пересадочный узел на станцию Кировско-Выборгской линии «Кировский завод». Линия является новой подземной транспортной артерией Северной столицы.
«Юго-Западная» стала первой станцией метро в Красносельском районе Петербурга, численность населения которого, по официальным данным, составляет более 440 тысяч человек. Для оптимального распределения такой нагрузки в вестибюле установлено 20 турникетов. Глубина заложения станции — около 55 метров.
Шестиэтажный вестибюль станции «Юго-Западная» располагается на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Пять этажей из шести предназначены для нужд метрополитена (технические, инженерные, служебные помещения).
В оформлении станции использованы натуральные материалы отечественного производства: Мансуровский, Сибирский, Синегорский гранит, а также амфиболит (разновидность гранита) и габбро-диабаз, мрамор Коелгинского месторождения. Вестибюль станции внутри облицован мрамором светлых оттенков, встроенные в потолок светильники расходятся лучами от центра к углам. Над наклонным ходом, в котором смонтировано четыре эскалатора, размещено стеклянное панно. Композиция витража над эскалаторным наклоном навеяна мотивом северной природы окрестностей Петербурга.
Станция «Путиловская» находится в непосредственной близости от вестибюля станции Кировско-Выборгской линии «Кировский завод», с которой Красносельско-Калининская линия соединяется через подземный переход. Глубина заложения станции — около 58 метров. Фасад облицован стеклофибробетонными панелями цвета «охра», ступени, пол и пандус для маломобильных пассажиров — гранитными плитами, а колонны входной группы — натуральным камнем черного цвета.
Внутри вестибюля установлено восемь турникетов на вход и восемь — на выход. Метростроители смонтировали четыре эскалатора, разместили архитектурное освещение. Основной композиционный элемент дизайна вестибюля — панно над наклонным ходом, выполненное из сотовых алюминиевых панелей с печатью. Художественное решение основано на истории Путиловского завода и абстрактно отражает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства. В кассовом зале природным камнем облицованы стены и полы. В оформлении станции использованы материалы отечественного производства: Сибирский гранит, амфиболит (разновидность гранита) месторождения «Приполярный».