В Петербурге открыли новые станции метро

Внутри вестибюля установлено восемь турникетов на вход и восемь — на выход. Метростроители смонтировали четыре эскалатора, разместили архитектурное освещение. Основной композиционный элемент дизайна вестибюля — панно над наклонным ходом, выполненное из сотовых алюминиевых панелей с печатью. Художественное решение основано на истории Путиловского завода и абстрактно отражает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства. В кассовом зале природным камнем облицованы стены и полы. В оформлении станции использованы материалы отечественного производства: Сибирский гранит, амфиболит (разновидность гранита) месторождения «Приполярный».