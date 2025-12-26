Ричмонд
В Ростове начали обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами

В Ростове водителей призвали быть внимательными на дороге из-за ухудшения погоды.

Источник: Комсомольская правда

Из-за ухудшения погоды и прогнозируемыми заморозками в Ростове стартовала плановая обработка улиц. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Коммунальные службы приступили к превентивной противогололедной обработке. Работа ведется на дорогах, тротуарах и пешеходных зонах. Задействована специализированная техника и бригады рабочих.

Особое внимание, по словам градоначальника, уделяется участкам с повышенной опасностью: мостам, путепроводам, подъемам и спускам. Эти объекты обрабатываются в первую очередь.

Александр Скрябин также поручил управляющим компаниям обеспечить надлежащее содержание придомовых территорий и своевременную уборку.

— Отдельно обращаюсь к пешеходам и автовладельцам, — отметил глава города. — Будьте внимательны и осторожны при передвижении по городу. Водителей прошу соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

