Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска

Воробьев исполнил мечту мальчика из Солнечногорска о велосипеде.

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика из Солнечногорска, который хотел получить в подарок велосипед, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Одиннадцатилетний Сережа хотел получить в подарок на Новый год велосипед. Вчера перед началом Госсовета губернатор Московской области снял с кремлевской “Елки желаний” шарик-открытку с его мечтой, и уже сегодня она осуществилась», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подарок достался и младшему брату Сережи — Диме. Мальчику передали от губернатора конструктор. Кроме того, его семье привезли корзину с угощениями к новогоднему столу.

В ближайшее время губернатор также исполнит желания Димы из Серпухова, который мечтает попробовать себя в роли машиниста поезда, а также Вити из города Новоазовск, который хочет получить в подарок игровой набор «Щенячий патруль» с любимыми героями одноименного мультика.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Старт благотворительной акции 3 декабря по традиции дал президент РФ Владимир Путин.

