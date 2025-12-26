Минвостокразвития заявило о прекращении оттока населения с Дальнего Востока

«Нужно было остановить, ну извините, в такой медицинской терминологии, остановить кровотечение, остановить отток населения, обветшание инфраструктуры и потерю интереса инвесторами к этим регионам (Дальнего Востока — ред). Считаю, что это удалось. Но прежде всего, конечно, это положительный миграционный приток. В 2024 году он был зафиксирован, посмотрим результаты 2025 года… мы видим, что люди поверили в Дальний Восток, особенно молодежь», — сказал Чекунков в эфире телеканала «Россия 24».