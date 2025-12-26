«Яндекс» стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. «Яндекс» стал применять новую технологию прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта «Нейрометеум», с ее помощью можно формировать глобальный прогноз быстрее классических методов, сообщила компания.
«Яндекс Погода» перешла на новую технологию прогнозирования — «Нейрометеум». Это первая технология, примененная в сервисе для массового пользователя, которая с помощью нейросетей самостоятельно моделирует поведение атмосферы по всей планете. «Нейрометеум» позволяет формировать глобальный прогноз за считанные минуты, что в разы быстрее классических методов расчета, а еще технология помогает повысить точность самого прогноза", — сказано в компании.
Ранее аналогичные технологии применялись только в научных исследованиях, уточнили в «Яндексе».
Сейчас «Нейрометеум» может делать прогноз осадков на 16 часов, это самый сложный параметр в метеорологии. В будущем с помощью этой технологии сервис также станет прогнозировать температуру, ветер и другие показатели, а еще перейдет на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.
«Нейрометеум» позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения", — добавили в компании.