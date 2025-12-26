Ликсутов рассказал о новых поездах в московском метро

«Мы каждые два года стараемся добавить полезные нововведения для пассажиров в наши составы метро серии “Москва”. Решение о том, что мы приобретаем поезд “Москва-2026”, было принято мэром города на Петербургском экономическом форуме, и там же были подписаны соглашения о поставке. Обкатка первых поездов началась в ноябре, а уже в декабре первые составы “Москва-2026” стали перевозить пассажиров Замоскворецкой линии», — рассказал Ликсутов.