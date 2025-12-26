Ликсутов рассказал о новых поездах в московском метро

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Серия «Москва-2026», первые поезда которой уже начали перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии московского метро, сохранила ключевые преимущества поездов «Москва-2024», но при этом состав практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление, сообщил в интервью РИА Новости и газете «Метро» заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы каждые два года стараемся добавить полезные нововведения для пассажиров в наши составы метро серии “Москва”. Решение о том, что мы приобретаем поезд “Москва-2026”, было принято мэром города на Петербургском экономическом форуме, и там же были подписаны соглашения о поставке. Обкатка первых поездов началась в ноябре, а уже в декабре первые составы “Москва-2026” стали перевозить пассажиров Замоскворецкой линии», — рассказал Ликсутов.
Он отметил, что масштабное поступление поездов «Москва-2026» будет в 2026 году.
«Поезд “Москва-2026” сохранил ключевые преимущества предыдущей серии, при этом он практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление. Мое мнение: составы серии “Москва-2024” — одни из лучших в мире. И главное — пассажирам поезд нравится. Мы проводили ряд опросов, результаты которых на это прямо указывают. А серия “Москва 2026” — еще лучше, привлекательнее и технологичнее», — добавил вице-мэр.