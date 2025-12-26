«Фейерверк вспышек может достичь пика на Новый год». Ученые сказали, что ожидаются новые вспышки на Солнце

Специалисты считают, что спустя двухнедельного спокойствия на Солнце возобновляется вспышечная активность. Ученые отметили, что на восточном краю звезды наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей. Солнечные пятна должны появиться в поле зрения в течение 1 — 3 дней. В зоне центра оба вспышечных центра должны оказаться в преддверии новогодних праздников, 30 — 31 декабря.