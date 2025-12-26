Ричмонд
«Фейерверк вспышек может достичь пика на Новый год». Ученые сказали, что ожидаются новые вспышки на Солнце

Ученые предупредили про вспышки на Солнце на Новый год — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам, предупредили белорусов и других жителей Земли в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты считают, что спустя двухнедельного спокойствия на Солнце возобновляется вспышечная активность. Ученые отметили, что на восточном краю звезды наблюдается постепенный выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей. Солнечные пятна должны появиться в поле зрения в течение 1 — 3 дней. В зоне центра оба вспышечных центра должны оказаться в преддверии новогодних праздников, 30 — 31 декабря.

При этом в южном полушарии Солнца возвращается самый крупный в этом году комплекс пятен. Но, по предварительной оценке, его активный центр должен стать существенно меньше по площади.

— Данной области характерны продолжительные периоды накопления энергии и крупные, протяженные по времени вспышки с сильными выбросами плазмы, — отметили в лаборатории.

Но еще ученые уточнили, что возобновление вспышек на Солнце не обязательно связано с возобновление магнитных бурь на Земле. Так как, по их утверждению, «к магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти».

— Даже если фейерверк вспышек, действительно, достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком, — прокомментировали специалисты.

Между тем еще одни большие выходные ожидают белорусов в январе 2026 года.

Здесь мы писали, что Белгидромет объявил оранжевый уровень из-за сильного ветра 20 м/с и снега с дождем на 26 декабря.

А ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах.