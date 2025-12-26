Ричмонд
17 новых базовых станций мобильной связи появились в районах Омской области

Места выбирались по итогам голосования граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершили установку 17 новых базовых станций сотовой связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Об этом сообщила пресс-служба областного минцифры.

В определении приоритетов, где ставить новые станции, активно участвовали местных жители. Они каждый год через голосование определяют, где больше всего сейчас нужно улучшить качество связи.

«Новые базовые станции были установлены в следующих населенных пунктах: — Деревня Смоляновка, Любинский округ — Село Уралы, Большеуковский район — Аул Тулумбай, Азовский немецкий национальный район — Деревня Урусово, Саргатский район — Деревня Саургачи, Усть-Ишимский район — Деревня Кайнаул, Усть-Ишимский район — Деревня Новоскатовка, Шербакульский район — Деревня Пучково, Исилькульский округ — Деревня Веселый Привал, Кормиловский район — Деревня Семеновка, Калачинский район — Деревня Отрадное, Марьяновский округ», — уточнили в ведомстве.

Также станции появились в деревнях и селе в еще шести районах.

«Благодаря федеральному проекту “Устранение цифрового неравенства 2.0” жители области получают доступ к стабильной и качественной связи», — отметил первый заместитель министра Максим Макаленко.

Развитие инфраструктуры связи является ключевым элементом нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного президентом России.

Ранее мы писали, что минцифры развенчало фейк о графиках отключения связи в регионе.