Губернатор передал ЮВО технику в рамках акции «СВОи приходят на помощь»

В Ростове-на-Дону в рамках акции «СВОи приходят на помощь» военнослужащим Южного военного округа передали автомобили типа «багги», квадрокоптеры и другое необходимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В мероприятии приняли участие глава региона Юрий Слюсарь, врио командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков, представители донского парламента, военные, а также ребята из «Юнармии» и «Движения первых».
— Помощь участникам СВО — главный вектор уходящего года. Сегодня передаем квадрокоптеры, багги, другую технику и оборудование. Всего область передала в зону СВО почти 9 тысяч тонн гуманитарной помощи, техники и оборудования на 4 млрд рублей, — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По информации донских властей, за весь период специальной операции региона направили 570 автомобилей и квадроциклов, более двух тысяч беспилотников, свыше четырех тысяч единиц спецоборудования. Для семей участников СВО на Дону действуют более 70 мер поддержки, оказывается помощь в рамках проекта #Мывместе.
