Губернатор передал ЮВО технику в рамках акции «СВОи приходят на помощь»

По информации донских властей, за весь период специальной операции региона направили 570 автомобилей и квадроциклов, более двух тысяч беспилотников, свыше четырех тысяч единиц спецоборудования. Для семей участников СВО на Дону действуют более 70 мер поддержки, оказывается помощь в рамках проекта #Мывместе.