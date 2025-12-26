Скворцова примет участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова присоединилась к акции «Елка желаний», она исполнит желания детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова, сообщили журналистам в пресс-службе агентства.
«Самые заветные мечты детей со всей страны исполняются благодаря новогодней акции “Елка желаний”. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сняла с волшебной новогодней ёлки три шарика и исполнит желания детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Кирова», — рассказали в ФМБА.
Так, четырехлетний Феликс из Москвы мечтает о коньках для фигурного катания, чтобы в будущем выступать на соревнованиях. Девятилетний Дмитрий из Санкт-Петербурга хочет получить 3D-принтер, чтобы оживлять героев собственных мультфильмов. Глав ФМБА обещала исполнить их желания.
Также особый подарок ждет сестер Марию и Анастасию из Кирова. Девочки всегда мечтали побывать на Кремлевской новогодней елке. Для старшей сестры, четырнадцатилетней Анастасии, которая мечтает стать врачом-хирургом и помогать военным, Скворцова приготовила отдельный сюрприз.
«Помимо приглашения на Кремлёвскую елку, Анастасия получила из рук руководителя ФМБА белоснежный медицинский халат и шапочку, а также возможность посетить одну из передовых операционных в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства, чтобы увидеть работу мечты своими глазами», — добавили в агентстве.