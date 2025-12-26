Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лаборатория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина» начала работу на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Плеханова, проект направлен на развитие кадрового и технологического потенциала высокотехнологичных отраслей, заявил РИА Новости гендиректор Аэрокосмической инновационной долины Павел Новицкий.
«Созданная лаборатория ИНТЦ на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Г. В. Плеханова станет площадкой для профориентации и трудоустройства студентов, организации стажировок и практик, проведения хакатонов и прикладных мероприятий, а также центром компетенций по приоритетным технологическим направлениям и инновациям», — сказал Новицкий.
По его словам, сотрудничество ИНТЦ с РЭУ имени Плеханова долгосрочное и системное.
«До конца первого квартала следующего года мы планируем сформировать подробную дорожную карту совместной работы, в которую войдут образовательные, кадровые и технологические направления», — заметил собеседник агентства.
Это позволит, считает Новицкий, «вовлекать студентов в реальные проекты и формировать устойчивый кадровый и технологический задел для отрасли».
«Открытие лаборатории расширяет инфраструктуру Аэрокосмической долины и создает дополнительные возможности для взаимодействия бизнеса, образования и инновационной экосистемы», — заключил он.