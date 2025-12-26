В Нижегородской области создадут Министерство демографии

«Это структурное изменение фиксирует перемены в работе ведомства, которые фактически уже произошли в 2025 году, а также подчеркивает приоритет семейной политики в работе правительства Нижегородской области на ближайшие годы. При этом министерство будет и дальше в полном объеме выполнять свой функционал в сфере соцзащиты, поддержки участников СВО, социальной реабилитации, активного долголетия, развития сети соцучреждений и социальной политики в целом», — отметил Никитин.