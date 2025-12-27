Должник угрожал инспекторам водоканала «натянуть» их через прокуратуру

Очередной такой случай произошёл в Кибрайском районе. Инспекторы филиала «Сувсоза» прибыли к одному из жителей, который задолжал за воду 1,7 миллиона сумов. Однако вместо того, чтобы уладить вопрос мирно, мужчина начал грубо оскорблять и даже угрожать сотрудникам. В пылу конфликта он вполне характерным жестом показал, что «натянет» инспекторов с помощью прокуратуры, а также матерился и оскорблял их, называя попрошайками.