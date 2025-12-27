Ричмонд
Должник угрожал инспекторам водоканала «натянуть» их через прокуратуру

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). В соцсетях набирает популярность видео, опубликованное «Сувсозом» Ташкентской облати, которое наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются инспекторы при сборе задолженностей за холодную воду. Их работа ежедневно сопряжена с угрозами, хамством и даже физическим насилием.

Источник: РИА "Новости"

Очередной такой случай произошёл в Кибрайском районе. Инспекторы филиала «Сувсоза» прибыли к одному из жителей, который задолжал за воду 1,7 миллиона сумов. Однако вместо того, чтобы уладить вопрос мирно, мужчина начал грубо оскорблять и даже угрожать сотрудникам. В пылу конфликта он вполне характерным жестом показал, что «натянет» инспекторов с помощью прокуратуры, а также матерился и оскорблял их, называя попрошайками.

Ситуация усугубилась тем, что кроме накопленного долга было обнаружено и другое нарушение — мужчина незаконно подключился к водопроводу, обходя счётчик.

Инспекторы отметили, что подобные случаи становятся всё более частыми, и подчеркнули, что они просто выполняют свою работу и действуют строго в рамках закона. В связи с данным инцидентом сотрудники филиала «Сувсоза» Кибрайского района обратились в отдел внутренних дел.