Главная новогодняя ёлка Ташкента стала одной из самых высоких в мире

Как сообщили в пресс-службе столичного хокимията, высота ташкентской ёлки — 35 метров. Это примерно 11−12 этажей стандартного многоэтажного дома. Для украшения новогоднего символа было использовано 33 тысячи разноцветных игрушек, а итоговый вес конструкции с учётом всей искусственной хвои и украшений достиг впечатляющих 18,5 тонны (при том, что сам металлический каркас весил 7,5 тонны).
Площадь, на которой расположена главная ёлка, занимает 1,3 гектара. В дополнение к главной красавице здесь установили ещё четыре малые ёлки, каждая высотой по 6 метров — они создают праздничное настроение на всей территории перед Национальной библиотекой.
При этом стоит отметить, что у ташкентской ёлки уже появились и критики: многие жители, побывавшие на площади или посмотревшие фото, отмечают, что ёлка украшена довольно безвкусно. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет!
Торжественная новогодняя ёлка будет радовать жителей и гостей столицы с 25 декабря по 10 января.
Топ самых высоких новогодних ёлок столиц мира:
1 Бразилиа — 57 м.
2−3 Ташкент — 35 м.
2−3 Мадрид — 35 м.
4 Джакарта — 33 м.
5 Бухарест — 30 м.
5 Лиссабон — 30 м.
6 Вена — 28 м.
7 Варшава — 27 м.
8−9 Москва — 26 м.
8−9 Прага — 26 м.
9−10 Рим — 25 м.
9−10 Лондон — 25 м.