Главная новогодняя ёлка Ташкента стала одной из самых высоких в мире

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). Главная новогодняя ёлка столицы Узбекистана вошла в число самых высоких ёлок мировых столиц. В этом году она заняла второе-третье место, разделив пьедестал с новогодней красавицей из Мадрида. Абсолютным рекордсменом стала гигантская ёлка из бразильской столицы — Бразилиа, где, судя по всему, любовь к гигантомании и рекордам ещё сильнее, чем у нас.