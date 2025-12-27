Ричмонд
Главная новогодняя ёлка Ташкента стала одной из самых высоких в мире

Vaib.uz (Узбекистан. 26 декабря). Главная новогодняя ёлка столицы Узбекистана вошла в число самых высоких ёлок мировых столиц. В этом году она заняла второе-третье место, разделив пьедестал с новогодней красавицей из Мадрида. Абсолютным рекордсменом стала гигантская ёлка из бразильской столицы — Бразилиа, где, судя по всему, любовь к гигантомании и рекордам ещё сильнее, чем у нас.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в пресс-службе столичного хокимията, высота ташкентской ёлки — 35 метров. Это примерно 11−12 этажей стандартного многоэтажного дома. Для украшения новогоднего символа было использовано 33 тысячи разноцветных игрушек, а итоговый вес конструкции с учётом всей искусственной хвои и украшений достиг впечатляющих 18,5 тонны (при том, что сам металлический каркас весил 7,5 тонны).

Площадь, на которой расположена главная ёлка, занимает 1,3 гектара. В дополнение к главной красавице здесь установили ещё четыре малые ёлки, каждая высотой по 6 метров — они создают праздничное настроение на всей территории перед Национальной библиотекой.

При этом стоит отметить, что у ташкентской ёлки уже появились и критики: многие жители, побывавшие на площади или посмотревшие фото, отмечают, что ёлка украшена довольно безвкусно. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет!

Торжественная новогодняя ёлка будет радовать жителей и гостей столицы с 25 декабря по 10 января.

Топ самых высоких новогодних ёлок столиц мира:

1 Бразилиа — 57 м.

2−3 Ташкент — 35 м.

2−3 Мадрид — 35 м.

4 Джакарта — 33 м.

5 Бухарест — 30 м.

5 Лиссабон — 30 м.

6 Вена — 28 м.

7 Варшава — 27 м.

8−9 Москва — 26 м.

8−9 Прага — 26 м.

9−10 Рим — 25 м.

9−10 Лондон — 25 м.