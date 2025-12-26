Ричмонд
Китайский владелец закрывает отель «Пекин» в Минске

В Минске отель «Пекин» закрывается посреди новогодних праздников.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в середине новогодних праздников остановит свою работу популярный отель «Пекин», сообщил Республиканский союз туристических организаций.

Так, китайский владелец решил приостановить работу своего минского отеля с 1 января 2026-го.

Сообщается, что партнеры Beijing Hotel Minsk получили письмо, где сказано, что в Китае принято решение о приостановке работы комплекса. В качестве официальной причины приостановки работа комплекса называется реконструкция системы пожарной безопасности.

Уже с 1 января отель будет заниматься только выселением гостей, а со 2 января проживание в отеле уже будет невозможно. Бронирование номеров на сайте отеля уже остановилось.

Предположительно срок реконструкции пожарной системы займет до трех месяцев. Отмечается, что приостанавливает работу не только сама гостиница, но и все объекты оказания услуг, торговли и общественного питания комплекса.

