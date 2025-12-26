Китайский владелец закрывает отель «Пекин» в Минске

В Минске в середине новогодних праздников остановит свою работу популярный отель «Пекин», сообщил Республиканский союз туристических организаций.
Так, китайский владелец решил приостановить работу своего минского отеля с 1 января 2026-го.
Сообщается, что партнеры Beijing Hotel Minsk получили письмо, где сказано, что в Китае принято решение о приостановке работы комплекса. В качестве официальной причины приостановки работа комплекса называется реконструкция системы пожарной безопасности.
Уже с 1 января отель будет заниматься только выселением гостей, а со 2 января проживание в отеле уже будет невозможно. Бронирование номеров на сайте отеля уже остановилось.
Предположительно срок реконструкции пожарной системы займет до трех месяцев. Отмечается, что приостанавливает работу не только сама гостиница, но и все объекты оказания услуг, торговли и общественного питания комплекса.
Между тем еще одни большие выходные ожидают белорусов в январе 2026 года.
А ГАИ сказала, что делать белорусским водителям из-за ухудшения условий на дорогах.