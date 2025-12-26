В Ростове из-за пробок на дорогах резко выросли цены на такси

В Ростове-на-Дону в пятницу вечером, 26 декабря, в час-пик город сковали пробки. Водители объясняют это тем, что выпал снег. Из-за ситуации на дорогах существенно поднялась стоимость на услуги такси.
Цены выросли практически в полтора раза. Так, поездка из центра на Левенцовку обойдется примерно в 1300 рублей, на Северный можно доехать за 1200. А самое дорогое направление — это Суворовский. К примеру, от ЦРБ до Платона Кляты поездка на такси обойдется минимум в полторы тысячи рублей.
При этом ростовчане жаловались на то, что время подачи существенно увеличилось. Так, если при хорошей погоде машина приезжает за пассажиром в течение пяти-семи минут, то в этот вечер ждать такси приходится от 15 до 20 минут.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростове снег с дождем обещают в выходные дни 27 и 28 декабря.
Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области.