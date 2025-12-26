Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО

Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих.