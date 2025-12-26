Ричмонд
Соцфонд расширил поддержку ветеранов СВО

Соцфонд будет оплачивать сопровождение ветеранов СВО в центры реабилитации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Социальный фонд России с 2026 года будет оплачивать расходы на сопровождение ветеранов СВО в реабилитационные центры для их родственников и близких, оказывающих необходимую поддержку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда РФ.

«С 2026 года близким, которые сопровождают участника СВО на лечение, теперь будут оплачивать проезд, питание и проживание в центрах реабилитации Социального фонда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера поддержки будет направлена на бойцов СВО с I группой инвалидности, а также на ветеранов боевых действий.

Кроме того, с 2026 года участники СВО смогут воспользоваться бесплатными билетами для поездок в центр реабилитации Соцфонда (туда и обратно). Данная возможность предоставляется в дополнение к уже действующей компенсации расходов на дорогу к месту лечения для демобилизованных военнослужащих.

В Соцфонде напомнили, что оформить заявление на санитарно-курортное лечение можно дистанционно через портал госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ.