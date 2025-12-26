Театр имени Пушкина подтвердил похороны Алентовой на Новодевичьем кладбище

Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
Ранее источник из окружения актрисы сообщил РИА Новости, что ее похоронят в понедельник, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем — режиссером Владимиром Меньшовым.
«Веру Валентиновну похоронят на Новодевичьем кладбище», — подтвердили в театре.
Церемония прощания с народной артисткой РФ будет проходить в Театре имени Пушкина 29 декабря с 11.00 мск.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как «Завтра была война» (1987), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорога без конца» (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.