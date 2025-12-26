19-летний парень спас тонущих детей, но погиб сам: глава Башкирии встретился с его семьей

Сегодня, 26 декабря, в Доме Республики глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с родителями Ходжимурода Каландарова — студента Башкирского государственного аграрного университета, который в 2020 году в Уфе ценой собственной жизни спас тонущего ребенка. Семья героя приехала в республику по личному приглашению руководителя региона.
Во время беседы Радий Хабиров поблагодарил Саидакбара Усмановича и Парвину Салимовну Каландаровых за воспитание сына-героя и подчеркнул, что в Башкирии подвиг их сына помнят и чтят. Глава республики заверил, что республика всегда открыта для семьи Каландаровых, и выразил надежду на продолжение теплых отношений.
Саидакбар Каландаров, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и внимание. Он отметил, что во время визита они посетили университет, где учился их сын, и убедились, что память о нем там бережно хранят.
Встреча стала продолжением общения, начавшегося в минувшем октябре во время рабочего визита Радия Хабирова в Душанбе, где он также встречался с родными Ходжимурода.
Общаясь с журналистами после встречи, глава Башкирии отметил, что все идет из семьи, назвав Каландаровых светлыми и очень хорошими людьми, в которых воспитываются настоящие герои. Он добавил, что, хотя поводом для дружбы стала трагедия, важно жить дальше, сохраняя память о подвиге.
Ходжимурод Каландаров учился в БГАУ. Трагический инцидент произошел в июне 2020 года на уфимском пляже «Солнечный». 19-летний студент с друзьями, услышав детские крики о помощи, бросился в воду и спас тонущего мальчика, но сам выбраться не смог.
