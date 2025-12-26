Ричмонд
МВД рассказало о новых правилах пересечения границы для детей

МВД: въезд в РФ для детей с 2026 года будет возможен только по загранпаспорту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Въезд несовершеннолетних в Россию и выезд из нее с конца следующего месяца станет возможен только по загранпаспорту, сообщили в миграционной службе МВД.

«С 20 января 2026 года начнут действовать новые правила пересечения государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними россиянами», — рассказали там.

С этой даты въехать в страну по свидетельству о рождении будет нельзя. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне по-прежнему смогут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему паспорту.

Во избежание невозможности выехать в запланированное время в ведомстве посоветовали заняться оформлением загранпаспорта ребенку заранее.

