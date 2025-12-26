В Беларуси на торгах здание в райцентре подорожало почти в 2800 раз

Лот — здание в Барановичах площадью 700 квадратных метров. Изначально его выставляли за 1 базовую величины (42 белорусских рубля в декабре 2025-го). Но во время борьбы среди 14 участников аукциона его цена увеличилась до 116,7 тысячи белорусских рублей.