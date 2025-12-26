Ричмонд
В Беларуси на торгах здание в райцентре подорожало почти в 2800 раз

На аукционе в Барановичах стоимость здания выросла почти в 2800 раз.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах на аукционных торгах здание подорожало почти в 2800 раз, рассказали в Госкомимущество.

Эти торги в комитете назвали торгами года. Одноэтажное кирпичное здание в райцентре выставлялось на продажу во время электронных торгов Брестской области.

Лот — здание в Барановичах площадью 700 квадратных метров. Изначально его выставляли за 1 базовую величины (42 белорусских рубля в декабре 2025-го). Но во время борьбы среди 14 участников аукциона его цена увеличилась до 116,7 тысячи белорусских рублей.

— Торги стали рекордными в 2025 году как по числу участников, так и по росту стоимости относительно начальной цены, — прокомментировали в Госкомимущество.

Ранее еще топ-10 городов, деревень и районов с самой дорогой землей названы в Беларуси.

Тем временем китайский владелец закрывает отель «Пекин» в Минске.

Между тем еще одни большие выходные ожидают белорусов в январе 2026 года.