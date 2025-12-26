В Ростове для приезжих водителей выделили перехватывающие парковки

В Ростове гостям города, которые планируют прибыть в Донскую столицу в праздничные дни, предложили воспользоваться перехватывающими парковками. В региональной ГАИ пояснили, что это позволит избежать массового скопления автомобилей на центральных магистралях во время проведения новогодних и рождественских мероприятий.