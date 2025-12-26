В Ростове для приезжих водителей выделили перехватывающие парковки

В Ростове гостям города, которые планируют прибыть в Донскую столицу в праздничные дни, предложили воспользоваться перехватывающими парковками. В региональной ГАИ пояснили, что это позволит избежать массового скопления автомобилей на центральных магистралях во время проведения новогодних и рождественских мероприятий.
Всего предусмотрено 10 перехватывающих парковочных зон. Они находятся у крупных гипермаркетов, расположенных на въезде в город, у «Ростов-Арены» и на набережной.
— Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать маршруты, пользоваться перехватывающими парковками и соблюдать ПДД, — сказали в ведомстве.
