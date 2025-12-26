Новогодний урок безопасности для ростовских школьников провели железнодорожники

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказская железная дорога подарила ученикам 5 «В» класса экономического лицея № 14 новогодний урок безопасности. Специально перед длинными каникулами школьникам рассказали о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре.
Напомним, что в сентябре этого года на безе лицея открылось профильное образовательное пространство, оформленное в рамках федеральной программы «Стана железных дорог». Ребята начали погружаться в мир железнодорожных профессий и посещать с экскурсиями предприятия магистрали, а также Ростовскую детскую железную дорогу и экспозиционную историческую площадку на станции Гниловская.
— В этом году мы начали изучать железнодорожную сферу, получать знания об основных профессиях, так как наш лицей стал опорным для СКЖД. Также на классных часах обсуждаем вопросы безопасного поведения, особенно на железной дороге. Эти знания наверняка пригодятся детям в повседневной жизни, в том числе, чтобы предупредить невнимательных родителей, которые могут отвлечься при переходе через пути на телефон, — рассказал классный руководитель 5 «В» класса экономического лицея № 14 Николай Попов.
Фото: предоставлено пресс-службой СКЖД.
Праздничный урок безопасности прошел в игровой форме. Новогодние персонажи объяснили основные правила перехода через пути, предостерегли детей от опасных игр на инфраструктуре. Также школьники смогли от души попеть и потанцевать под новогоднюю музыку, потому что урок уроком, а вторая четверть закончилась, и наступили каникулы.
В конце все ученики получили памятные сувениры и поделились тем, что им удалось запомнить.
НАША СПРАВКА.
По данным Северо-Кавказской железной дороги, за 11 месяцев 2025 года из-за несоблюдения правил безопасности при переходе путей погибли 6 детей, из них 3 — в Ростовской области. Поэтому накануне длинных новогодних праздников школьникам и их родителям просто необходимо повторение простых правил безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.