Новогодний урок безопасности для ростовских школьников провели железнодорожники

— В этом году мы начали изучать железнодорожную сферу, получать знания об основных профессиях, так как наш лицей стал опорным для СКЖД. Также на классных часах обсуждаем вопросы безопасного поведения, особенно на железной дороге. Эти знания наверняка пригодятся детям в повседневной жизни, в том числе, чтобы предупредить невнимательных родителей, которые могут отвлечься при переходе через пути на телефон, — рассказал классный руководитель 5 «В» класса экономического лицея № 14 Николай Попов.