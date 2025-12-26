Эксперт рассказал о причинах повышения цен на билеты в кинотеатры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Увеличение цен на билеты в кинотеатрах связано с ценами на аренду, повышением заработных плат сотрудникам, а также с изменениями в налоговом законодательстве, рассказал участник совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Вынужденность этой меры по поднятию цены — болезненная для кинотеатров. Надо продолжать платить аренду, увеличившуюся зарплату и так далее. Со следующего года нас ждут еще и очень серьезные, болезненные изменения в налоговом законодательстве и ужесточение налоговых платежей, увеличение этой статьи расходов», — сказал Исаев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы кинотеатров в 2025 году.
Он отметил, что усредненная по стране цена 500−600 рублей за билет достигает 700−800 рублей в крупных городах.