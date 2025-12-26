Длиннее в городе не будет: в Уфе готовят к открытию километровый каток

В Уфе активно идут работы по обустройству ледового катка на набережной реки Белой. Его протяженность составит около одного километра, что сделает его самым длинным в городе, сообщает мэрия.
В настоящее время специалисты с помощью спецтехники занимаются выравниванием и сглаживанием ледовой поверхности. Финальные слои льда планируется залить непосредственно перед открытием, которое состоится в ближайшее время. Точная дата будет объявлена дополнительно.
Организатор ледовой локации Тимур Фатхутдинов рассказал, что для посетителей будет оборудован теплый пункт проката с арсеналом из примерно 500 пар коньков. При этом вход на сам каток для тех, у кого есть свои коньки, будет бесплатным. Заливка и чистка льда будут производиться ежедневно.
По информации заместителя начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Никиты Щемеленина, в этом зимнем сезоне в Уфе заработают 31 ледовый каток и 91 хоккейная коробка. Один из крупнейших муниципальных катков уже открыт и ждет гостей на стадионе «Строитель».
