Длиннее в городе не будет: в Уфе готовят к открытию километровый каток

Организатор ледовой локации Тимур Фатхутдинов рассказал, что для посетителей будет оборудован теплый пункт проката с арсеналом из примерно 500 пар коньков. При этом вход на сам каток для тех, у кого есть свои коньки, будет бесплатным. Заливка и чистка льда будут производиться ежедневно.