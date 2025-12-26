Апноэ на 40% повышает риск развития нарушений психики у взрослых и пожилых людей

Как отмечают исследователи, высокая уязвимость пациентов с апноэ к развитию психических отклонений может быть связана с тем, что периодические снижения в концентрации кислорода, а также частые пробуждения и нарушения режима сна, могут вызывать серьезные сбои в выработке многих сигнальных веществ и гормонов, регулирующих работу мозга. Также они потенциально способствуют формированию очагов воспалений в нервной ткани и вызывают сбои в работе биоритмов, что также может вызывать серьезные перемены в психике. Это следует учитывать при лечении и апноэ, и психических заболеваний, подытожили ученые.