Под Ростовом на территории бывших рынков хотят построить многоэтажки

На месте аксайских рынков возведут многоквартирные дома и соцобъекты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области площади, на которых раньше находились называемые аксайские рынки, планируют отдать под жилую застройку.

В перспективе там, где располагались «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной», в рамках комплексного развития территории возведут больше 20 монолитно-каркасных домов общей площадью 602 тысячи квадратных метров. Также за счет инвестора предусмотрено создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Об этом во время пресс-конференции на площадке «ТАСС — Юг» сообщил региональный министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц. К реализации проекта приступят после снятия ареста с земель.

