Экс-ректора ВГУ приговорили к восьми годам колонии за взятку и распространение порно

Установлено, что не позднее февраля 2022 года, будучи ректором, Ендовицкий передал заведующему кафедрой экономики и управления ВГУ Юрию Трещевскому 600 тысяч рублей. Позднее эту сумму использовали как взятку в интересах жены осуждённого, которая защищала диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. Кроме того, Ендовицкий неоднократно распространял порнографию.
«С учётом позиции представителя прокуратуры области суд приговорил Ендовицкого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с присуждением учёных степеней диссертационными советами по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, соискание учёной степени доктора наук, созданными на базе образовательных организаций высшего образования, сроком на 5 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, Ендовицкий был задержан по наводке председателя диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной, которая была приговорена к двум годам условно в 2022 году. Как следует из материалов дела, она получила от Ендовицкого 1,5 миллиона рублей за докторскую диссертацию его жены. В телефоне у экс-ректора нашли множество порнографии.
