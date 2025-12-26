МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права

Ранее в МВД предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов документов. В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги. Также правоохранители подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения.