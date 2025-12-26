Звезда «Дома-2» задолжала миллион приставам за невыплаченный кредит

Судя по информации, в 2022 году Макарова онлайн оформила и получила кредитную карту Тинькофф Банка. Вскоре она перестала вовремя платить и накопила долг — более миллиона рублей. В 2023 году банк расторг договор и потребовал вернуть всю оставшуюся сумму сразу. Когда этого не последовало, банк обратился в суд, который встал на сторону истца.