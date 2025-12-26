Ричмонд
Звезда «Дома-2» задолжала миллион приставам за невыплаченный кредит

После ухода с «Дома-2» Яна Макарова регулярно мелькает в повестке.

Звезда «Дома-2» Яна Макарова (Шевцова), она же бывшая девушка рэпера Гуфа (Алексея Долматова) должна судебным приставам более миллиона рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайтах свердловского управления ФССП и Верх-Исетского суда Екатеринбурга.

Судя по информации, в 2022 году Макарова онлайн оформила и получила кредитную карту Тинькофф Банка. Вскоре она перестала вовремя платить и накопила долг — более миллиона рублей. В 2023 году банк расторг договор и потребовал вернуть всю оставшуюся сумму сразу. Когда этого не последовало, банк обратился в суд, который встал на сторону истца.

Вероятно, Макарова все же не выплатила долг добровольно, потому что дело передали судебным приставам. Не исключено, что долг будут взыскивать принудительно.

На днях Макарову приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Но исполнение наказания отложено, пока несовершеннолетняя дочка экс-участницы «Дома-2» не достигнет 14 лет. По версии следствия, Макарова почти год поддерживала версию о существовании другого ребенка и получала деньги на его содержание от своего бывшего возлюбленного. Сумма ущерба составила порядка 23 млн рублей.