Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюков ожидает допуска команд РФ к международным турнирам в 2026 году

РФС увидел серьезный шаг вперед в решении вопроса по возвращению российских команд к международным стартам.

Источник: Аргументы и факты

Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что в 2026 году российские команды будут допущены к международным соревнованиям. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.

Он напомнил, что в текущем году ФИФА и УЕФА не приняли решений по возвращению российских команд к международным турнирам. По словам Дюкова, в конце года был сделан значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению всего российского спорта к международным официальным соревнованиям.

«Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям. Эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта», — уточнил глава РФС.

Дюков выразил надежду, что в 2026 году международные футбольные регуляторы вслед за МОК позволят российским командам принять участие в официальных международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что Россия получит от УЕФА почти 4 млн евро за неучастие в еврокубках.