Дюков ожидает допуска команд РФ к международным турнирам в 2026 году

Российский футбольный союз (РФС) ожидает, что в 2026 году российские команды будут допущены к международным соревнованиям. Об этом журналистам заявил президент РФС Александр Дюков.
Он напомнил, что в текущем году ФИФА и УЕФА не приняли решений по возвращению российских команд к международным турнирам. По словам Дюкова, в конце года был сделан значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению всего российского спорта к международным официальным соревнованиям.
«Имею в виду решение МОК и его рекомендацию международным спортивным федерациям. Эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта», — уточнил глава РФС.
Дюков выразил надежду, что в 2026 году международные футбольные регуляторы вслед за МОК позволят российским командам принять участие в официальных международных соревнованиях.
Ранее стало известно, что Россия получит от УЕФА почти 4 млн евро за неучастие в еврокубках.