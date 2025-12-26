Дюков ожидает допуска команд РФ к международным турнирам в 2026 году

Он напомнил, что в текущем году ФИФА и УЕФА не приняли решений по возвращению российских команд к международным турнирам. По словам Дюкова, в конце года был сделан значительный шаг вперед в решении вопроса по возвращению всего российского спорта к международным официальным соревнованиям.