Адвокат Алешкин рассказал о рисках женщин из-за ЭКО с материалом Дурова

«Женщина сама принимает решение пройти процедуру ЭКО с использованием конкретного биоматериала. Возможно, играет роль внешность, другие характеристики донора. Это исключительно желание женщины, как и те риски, связанные с беременностью, которые она на себя может взять. Биологический отец юридически отношения к ребенку не имеет, алименты платить не будет. Я думаю, что это, наверное, стоит воспринимать как рекламный ход Дурова самого себя», — рассказал он.