Адвокат Алешкин рассказал о рисках женщин из-за ЭКО с материалом Дурова

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров предложил россиянкам в возрасте до 37 лет родить от него детей, воспользовавшись процедурой ЭКО с его материалом. При этом все расходы, связанные с процедурой, предприниматель берет на себя.
Каковы риски женщин, связанные с рождением ребенка Дурова, aif.ru объяснил адвокат Андрей Алешкин.
«Женщина сама принимает решение пройти процедуру ЭКО с использованием конкретного биоматериала. Возможно, играет роль внешность, другие характеристики донора. Это исключительно желание женщины, как и те риски, связанные с беременностью, которые она на себя может взять. Биологический отец юридически отношения к ребенку не имеет, алименты платить не будет. Я думаю, что это, наверное, стоит воспринимать как рекламный ход Дурова самого себя», — рассказал он.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что Дуров заявил о готовности оплатить ЭКО женщинам, которые захотят от него родить. К кандидаткам предъявляется несколько требований. так, они не старше 37 лет и не состоять в браке.