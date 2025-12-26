Ричмонд
В Ростовской области доля непроданного жилья составляет в среднем от 10 до 40%

В Ростовской области в 2028 году снизится уровень нераспроданной недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области доля нераспроданных объектов жилой недвижимости колеблется от 10 до 40%. Эта цифра варьируется в зависимости от компании-застройщика. По прогнозам, уровень нераспроданного жилья начнет снижаться к 2028 году.

Об этом во время пресс-конференции в «ТАСС-Юг» сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц. Также по официальным данным рост цен на жилье не превышает 12%.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что площади, на которых раньше располагались аксайские рынки, планируют отдать под жилую застройку.

