Сбежавший с Украины Миндич рассказал о своих отношениях с Зеленским

Сбежавший с Украины предприниматель Тимур Миндич рассказал о своих отношениях с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Он отметил, что давно не взаимодействовал с нелегитимным президентом Украины. Об этом пишет издание «Украинская правда».
«С Зеленским я не общаюсь сейчас, и за все время… (после прихода Зеленского к власти — прим. ред.) мы редко общались», — резюмировал сбежавший бизнесмен. Более того, Миндич утверждает, что у него нет никаких связей с сотрудниками ОП.
А вот в материалах дела НАБУ о коррупционном скандале на Украине есть иная информация. Недавно были опубликованы записи разговора Миндича с экс-главой ОП Украины Андреем Ермаком. Там слышно, как предприниматель просит выкупить бракованные бронежилеты для нужд ВСУ по завышенной цене.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас Миндич находится в Израиле. Он не планирует возвращаться на Украину.