Адвокат назвала программу ЭКО со спермой Дурова «юридической бомбой»

Напомним, Дуров выступил с необычным предложением: он готов оплатить процедуру ЭКО женщинам до 38 лет, которые согласятся использовать его донорскую сперму для рождения детей. Впервые он стал донором в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемой зачатия, а позже продолжил сдавать сперму из-за, как он утверждает, дефицита качественного генетического материала в клиниках. По его словам, благодаря ему родилось около 100 детей в разных странах; при этом у самого бизнесмена также есть собственные дети. На этом фоне одна из медицинских клиник заявила, что имеет в своём распоряжении генетический материал миллиардера.