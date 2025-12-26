Адвокат назвала программу ЭКО со спермой Дурова «юридической бомбой»

В ходе проверки программы выяснилось, что, хотя в некоторых документах донор указан по имени как Павел Дуров, в других формах используется общая формулировка «неанонимный донор» без уточнения его личности. Это несоответствие в документах вызывает опасения по поводу правового статуса донора и может привести к юридическим коллизиям, затрудняющим решение о правах будущих детей.
Особую обеспокоенность вызывают пункты договоров, где стороны заранее отказываются от претензий к донору и клинике, а также принимают на себя ответственность за возможные осложнения. Однако российское законодательство не позволяет полностью лишить мать или ребёнка их прав, и суды уже признавали подобные условия недействительными. Это повышает риск того, что программа «ЭКО с биоматериалом Павел Дуров» может привести к затяжным судебным разбирательствам.
Напомним, Дуров выступил с необычным предложением: он готов оплатить процедуру ЭКО женщинам до 38 лет, которые согласятся использовать его донорскую сперму для рождения детей. Впервые он стал донором в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемой зачатия, а позже продолжил сдавать сперму из-за, как он утверждает, дефицита качественного генетического материала в клиниках. По его словам, благодаря ему родилось около 100 детей в разных странах; при этом у самого бизнесмена также есть собственные дети. На этом фоне одна из медицинских клиник заявила, что имеет в своём распоряжении генетический материал миллиардера.
