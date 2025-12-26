Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат назвала программу ЭКО со спермой Дурова «юридической бомбой»

В Москве стартовала бесплатная программа ЭКО, в рамках которой используется сперма основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Миллиардер сам оплачивает участие женщин в программе, что он рассматривает как щедрый вклад в общество, стремясь помочь людям, мечтающим стать родителями. Однако эксперты предсказывают беспрецедентные судебные споры, а документы программы содержат противоречия, что ставит под сомнение юридические аспекты проекта. Об этом сообщает «Постньюс».

Источник: Life.ru

В ходе проверки программы выяснилось, что, хотя в некоторых документах донор указан по имени как Павел Дуров, в других формах используется общая формулировка «неанонимный донор» без уточнения его личности. Это несоответствие в документах вызывает опасения по поводу правового статуса донора и может привести к юридическим коллизиям, затрудняющим решение о правах будущих детей.

Особую обеспокоенность вызывают пункты договоров, где стороны заранее отказываются от претензий к донору и клинике, а также принимают на себя ответственность за возможные осложнения. Однако российское законодательство не позволяет полностью лишить мать или ребёнка их прав, и суды уже признавали подобные условия недействительными. Это повышает риск того, что программа «ЭКО с биоматериалом Павел Дуров» может привести к затяжным судебным разбирательствам.

Напомним, Дуров выступил с необычным предложением: он готов оплатить процедуру ЭКО женщинам до 38 лет, которые согласятся использовать его донорскую сперму для рождения детей. Впервые он стал донором в 2010 году по просьбе друга, столкнувшегося с проблемой зачатия, а позже продолжил сдавать сперму из-за, как он утверждает, дефицита качественного генетического материала в клиниках. По его словам, благодаря ему родилось около 100 детей в разных странах; при этом у самого бизнесмена также есть собственные дети. На этом фоне одна из медицинских клиник заявила, что имеет в своём распоряжении генетический материал миллиардера.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше