Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый образец военной техники заступил на охрану воздушных границ Беларуси

«Радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6 предназначена для обнаружения и измерения координат целей. Данная станция на расстоянии до 300 км способна обнаружить, взять на сопровождение одновременно до 100 целей и выдавать по ним целеуказание», — пояснили в ведомстве.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники — радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6 предназначена для обнаружения и измерения координат целей. Данная станция на расстоянии до 300 км способна обнаружить, взять на сопровождение одновременно до 100 целей и выдавать по ним целеуказание», — пояснили в ведомстве.

Принятие на вооружение и заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство является одним из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.-0-