Новый образец военной техники заступил на охрану воздушных границ Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На охрану воздушных границ Беларуси заступил новый образец военной техники — радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«Радиолокационная станция — всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6 предназначена для обнаружения и измерения координат целей. Данная станция на расстоянии до 300 км способна обнаружить, взять на сопровождение одновременно до 100 целей и выдавать по ним целеуказание», — пояснили в ведомстве.
Принятие на вооружение и заступление новой радиолокационной станции на боевое дежурство является одним из этапов перевооружения зенитных ракетных подразделений ВВС и войск ПВО на зенитные ракетные комплексы С-400.-0-