Новогодняя сказка от профсоюзов собрала в Гомеле около 1 тыс. ребят

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. ребят собрала новогодняя сказка от профсоюзов в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
Огни на главной профсоюзной елке юго-восточного региона на этот раз зажигали в областном общественно-культурном центре. На огонек волшебной сказки собрались мальчишки и девчонки, нуждающиеся в особом внимании. Это сироты и оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских интернатских учреждений, детских домов, социально-педагогических центров, школ-интернатов, социальных приютов, домов семейного типа, дети из опекунских и приемных семей, дети-инвалиды, а также ребята из многодетных семей.
Как подчеркнула председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская, ежегодно накануне новогодних праздников профсоюзы прилагают максимум усилий, чтобы мероприятия в рамках акции «Профсоюзы — детям» были яркими и запоминающимися. «Мы очень старались, чтобы ребята стали еще радостнее и счастливее. Здесь собрались около тысячи ребятишек, чтобы зарядиться праздничным настроением и задором на весь следующий год. И мы, взрослые, должны сделать для этого все. Отраслевые профсоюзные организации также посещали подшефные учреждения, которым подготовили необходимые для них подарки. Мы уже побыли во многих спецшколах, в интернатах, в домах семейного типа, посетили многодетные семьи и постарались вручить именно тот заветный подарок, который каждый ребенок хотел», — акцентировала она.
Перед новогодним представлением «Баба Яга и секрет богатырской силы» ребят увлекли своей интерактивной программой Дед Мороз и Снегурочка. Дети немного размялись перед главным волшебным подарком. Они пели и танцевали со сказочными персонажами, смеялись и веселились, погрузившись в предновогоднюю атмосферу.
Вместе с мамой на праздник пришла Ксения Лебединская. Девочка учится в средней школе № 69 областного центра и на каникулах получила замечательный подарок — приглашение на главную профсоюзную елку региона. «Здесь очень красиво, очень много детей. Ожидаю классные сюрпризы, подарки и шутки. Я хочу пожелать всем-всем детям счастья, здоровья, чтобы они почаще радовались и улыбались», — пожелала она.
Также подарки от профсоюзов получили воспитанники санаторной школы-интерната для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани Железнодорожного района Гомеля. Это единственное в области учреждение образования, которое на профессиональной основе обеспечивает лечение ребятам с диагнозом «сколиоз». Встреча прошла в формате новогоднего праздника с песнями и танцами.
Заглянули профсоюзные лидеры и в гости к ребятам из Гомельского районного социально-педагогического центра и Улуковской вспомогательной школы-интерната. Такие поздравления стали уже приятной традицией. «Ежегодно в рамках акции “Профсоюзы — детям” мы навещаем детей, видим знакомые нам лица, вместе поздравляем друг друга с Новым годом, обмениваемся положительными эмоциями и заряжаемся прекрасным настроением на целый год. Очень приятно наблюдать, как дети растут, становятся выше, краше, взрослее. Они всегда встречают нас по-особенному, с большим душевным теплом», — поделились впечатлениями в областном объединении профсоюзов.
Каждый год накануне Нового года и Рождества профсоюзы региона объединяют усилия ради улыбок детей. И, объединяясь в благотворительном марафоне, даря юным жителям области новогоднюю сказку и делясь теплом, согреваются и сами в лучах детских улыбок. -0-