Новогодняя сказка от профсоюзов собрала в Гомеле около 1 тыс. ребят

Как подчеркнула председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская, ежегодно накануне новогодних праздников профсоюзы прилагают максимум усилий, чтобы мероприятия в рамках акции «Профсоюзы — детям» были яркими и запоминающимися. «Мы очень старались, чтобы ребята стали еще радостнее и счастливее. Здесь собрались около тысячи ребятишек, чтобы зарядиться праздничным настроением и задором на весь следующий год. И мы, взрослые, должны сделать для этого все. Отраслевые профсоюзные организации также посещали подшефные учреждения, которым подготовили необходимые для них подарки. Мы уже побыли во многих спецшколах, в интернатах, в домах семейного типа, посетили многодетные семьи и постарались вручить именно тот заветный подарок, который каждый ребенок хотел», — акцентировала она.