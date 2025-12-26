Каким будет январь в Свердловской области

С 1 по 9 января в регионе будет стоять умеренный мороз: ночью ожидается −14…24, днем −9…17. С 10 января начнется потепление, которое продлится практически до конца месяца. В этот период ночные температуры будут приближены к отметкам −11…18, а дневные будут примерно −7…11. Преимущественно будет облачно, иногда пройдет снег.