Рябков: СВО продолжится, если кризис на Украине не разрешится дипломатически

Завершение специальной военной операции может быть достигнуто дипломатическим путем, и МИД ведет соответствующую работу. Однако, если по тем или иным причинам этого добиться не удастся, проведение спецоперации будет продолжено. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут».
