Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: СВО продолжится, если кризис на Украине не разрешится дипломатически

Завершение специальной военной операции может быть достигнуто дипломатическим путем, и МИД ведет соответствующую работу. Однако, если по тем или иным причинам этого добиться не удастся, проведение спецоперации будет продолжено. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут».

Срочная новость.

Завершение специальной военной операции может быть достигнуто дипломатическим путем, и МИД ведет соответствующую работу. Однако, если по тем или иным причинам этого добиться не удастся, проведение спецоперации будет продолжено. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью Ольге Скабеевой в эфире программы «60 минут».

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше