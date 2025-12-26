В Таганроге сотрудники коммунальных служб приступили к обработке дорог и тротуаров

В Таганроге Ростовской области в пятницу, 26 декабря, резко испортилась погода. На дорогах и тротуарах образовалась наледь. Сотрудники коммунальных служб уже вышли на улицы города для того, чтобы обработать тротуары и проезжие части противогололедными средствами.
— В работе задействованы 8 комбинированных дорожных машин и 5 мини-погрузчиков. Еще в ноябре мы детально проработали планы по организации работы дорожной техники, определили приоритетные маршруты ее движения, — прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова.
Для оперативного реагирования на возможные аварии и другие ЧС в городе работает круглосуточная диспетчерская служба.
