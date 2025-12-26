В Таганроге сотрудники коммунальных служб приступили к обработке дорог и тротуаров

В Таганроге Ростовской области в пятницу, 26 декабря, резко испортилась погода. На дорогах и тротуарах образовалась наледь. Сотрудники коммунальных служб уже вышли на улицы города для того, чтобы обработать тротуары и проезжие части противогололедными средствами.