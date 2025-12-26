Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге сотрудники коммунальных служб приступили к обработке дорог и тротуаров

В Таганроге 13 спецмашин борются с последствиями непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области в пятницу, 26 декабря, резко испортилась погода. На дорогах и тротуарах образовалась наледь. Сотрудники коммунальных служб уже вышли на улицы города для того, чтобы обработать тротуары и проезжие части противогололедными средствами.

— В работе задействованы 8 комбинированных дорожных машин и 5 мини-погрузчиков. Еще в ноябре мы детально проработали планы по организации работы дорожной техники, определили приоритетные маршруты ее движения, — прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Для оперативного реагирования на возможные аварии и другие ЧС в городе работает круглосуточная диспетчерская служба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростове снег с дождем обещают в выходные дни 27 и 28 декабря.

Многокилометровая пробка парализовала трассу М-4 на севере Ростовской области.

В Ростове начали обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами.